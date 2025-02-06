Sabiha Gökçen Havalimanı Alarma Geçti

İstanbul genelinde verilen kar yağışı uyarılarının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da önemler başladı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kış şartlarına karşı tüm ekip ve ekipmanlar hazır durumuna geçti.

Sabiha Gökçen Havalimanı Alarma Geçti

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, uçuş operasyonlarının emniyetli şekilde devam etmesi için son teknoloji araçlar ve uzman ekiplerle donatılmış kar ve buzla mücadele biriminin 7 gün 24 saat görev başında olduğu belirtildi.

Bu ekiplerin pist, taksi yolu ve apron alanlarının sürekli açık kalmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldığına vurgu yapılan açıklamada, "HEAŞ olarak, kış şartlarının havacılık operasyonları üzerindeki etkisini en aza indirmek ve hava trafiğinin kesintisiz devamını sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Her türlü hava koşuluna karşı hazırlıklı, her an göreve hazırız." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

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