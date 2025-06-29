Öğrenci ve Öğretmenlerin İlk Tercihiydi: Kırtasiye Devi Darboğaza Girdi! KAP'a Bildirildi

Adel Kalemcilik, 2024'ün ilk yarısında 2,7 milyar TL ciro elde etti. Ancak bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 17’lik bir gerilemeye işaret ediyor. Şirketin gelirlerindeki bu düşüş, genel ekonomik koşullardaki dalgalanmalara, artan maliyet baskılarına ve sektörel talepte yaşanan azalmaya bağlanıyor.