Öğrenci ve Öğretmenlerin İlk Tercihiydi: Kırtasiye Devi Darboğaza Girdi! KAP'a Bildirildi
Kırtasiye sektörünün köklü firmalarından biri olan Adel Kalemcilik, hem gelirlerinde hem de istihdamda dikkat çeken bir düşüş yaşadı. Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamayla mali durumuna ilişkin verileri kamuoyuna duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Adel Kalemcilik, 2024'ün ilk yarısında 2,7 milyar TL ciro elde etti. Ancak bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 17’lik bir gerilemeye işaret ediyor. Şirketin gelirlerindeki bu düşüş, genel ekonomik koşullardaki dalgalanmalara, artan maliyet baskılarına ve sektörel talepte yaşanan azalmaya bağlanıyor.
İSTİHDAM DA PARALEL AZALDI
Gelir kaybı, şirketin insan kaynağına da yansıdı. Mart 2024 itibarıyla 339 olan çalışan sayısı, Haziran ayı itibarıyla 281 kişiye geriledi. Bu da yaklaşık yüzde 17 oranında bir istihdam daralması anlamına geliyor. Toplamda 58 çalışanın iş akdi sonlandırıldı.
SEKTÖR YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE
1969 yılında Anadolu Grubu ile Alman menşeli Faber-Castell ortaklığında kurulan Adel Kalemcilik, uzun yıllardır Türkiye’de kırtasiye alanında güçlü bir oyuncu konumunda. Ancak son yıllarda hem tüketici davranışlarındaki değişim hem de artan maliyetler sektördeki firmaları zorlamaya başladı. Özellikle perakende tüketimdeki durgunluk, şirketleri yeniden yapılanma kararlarına zorluyor.
ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA
KAP üzerinden yapılan açıklamada Adel Kalemcilik, mevcut ekonomik koşullar doğrultusunda operasyonel verimliliği artırmaya yönelik adımlar attığını ve bu kapsamda iş gücünde daralmaya gittiğini belirtti. Ayrıca şirket, yeniden yapılanma sürecinin piyasa koşullarına bağlı olarak sürdürüleceğini ifade etti.