Mavi Vatan Çin'in Ordu Gazetesinde

Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi projesi "Mavi Vatan", Çin Halk Cumhuriyeti'nin ordu gazetesinde geniş bir şekilde yer buldu. Gazetede yayımlanan makalede, TCG Anadolu'dan iki kat büyük olacağının altı çizildi.

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Mavi Vatan Çin'in Ordu Gazetesinde

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun yayın organı "PLA Daily" gazetesinde yayımlanan makalede, Türkiye'nin büyük bir uçak gemisinin yapımına başladığını duyurduğu bildirildi. Makalede, 60 bin tonluk geminin, Türkiye'nin halen sahip olduğu en büyük savaş gemisi olan 28 bin tonluk TCG Anadolu'dan iki kat büyük olacağı belirtilerek, "Türkiye, çift uçak gemisi grubu oluşturmaya başladı" başlığı kullanıldı.

BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yeni uçak gemisi ile bir denizaltı ve bir muhribin inşasını da içeren üç yeni savaş gemisinin yapımına başlandığını açıkladığı kaydedilen makalede, "Bu hamle, Türkiye'nin çift uçak gemisi grubuna sahip birkaç ülkeden biri olmasını sağlayacak." ifadesine yer verildi.

Makalede, İstanbul Tersanesi'nde yapılan geminin, 285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde ve 10,1 metre batma mesafesine sahip olacağı; 25 knot azami hıza ve 10 bin deniz mili menzile ulaşabileceği; uçuş güvertesinde 20, hangarında ise 30 uçakla toplam 50 savaş uçağını taşıyabileceği belirtildi.

Yeni gemide yerlilik oranının TCG Anadolu'ya kıyasla yüzde 80'in üzerine çıkmasının beklendiğine işaret edilen makalede, geminin, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği 32 hücreli dikey fırlatma sistemi, 4 yakın hava savunma sistemi ve 7 uzaktan kumandalı silah istasyonu ile donatılacağı, Türkiye'nin kendi geliştirdiği uçak fırlatma sisteminin de bu gemiye entegre edilmesinin hedeflendiği bilgisine yer verildi.

40'TAN FAZLA ŞİRKET KATILACAK

Makalede, Türkiye'nin girişiminin savunma sanayisini bağımsız hale getirme hedefleriyle uyuştuğu vurgulanarak, yeni uçak gemisi projesine 40'tan fazla Türk savunma şirketinin katkı sağladığı aktarıldı.

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı ihtilaflar nedeniyle denizlerdeki kontrolünü güçlendirme ihtiyacının yanı sıra küresel etkisini artırmak için de deniz gücünü kuvvetlendirmeye yöneldiğine dikkat çekilen makalede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi küresel ölçekte etkili bir ülke haline getirmeyi amaçlıyor. Büyük bir uçak gemisiyle Türk Donanması, Hint Okyanusu ve Atlantik gibi uzak bölgelerde operasyon yapabilecek."

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Kaynak: AA

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