Mavi Vatan-2025 Tabikatı Başladı, 10 Gün Sürecek

Mavi Vatan-2025 Tatbikatı bugün başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi sosyal medya hesabından tatbikattan görüntülerin yer aldığı bir videoyu, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 7-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek olan MAVİ VATAN-2025 Tatbikatı başladı. MAVİ VATAN-2025 Tatbikatı Basın Brifingi 6 Ocak 2025 tarihinde Deniz Harp Merkezi Komutanlığı/Gölcük’te gerçekleştirildi" ifadeleriyle paylaştı.

Tatbikatın amacının, Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıklarıyla tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi olduğu açıklanmıştı.

Tatbikatta 90 gemi ile 50 hava aracı ile 20 bin personel görev alacak. Ayrıca tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve CH-47 helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından ⁠taarruz uçakları,⁠ ⁠havadan ihbar ve kontrol uçağı,⁠ ⁠hedef çekme uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından ⁠6 sahil güvenlik botu katılacak.

Kaynak: ANKA