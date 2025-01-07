Park Ettiği Otomobili Alev Topuna Döndü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yol kenarına park ettiği otomobil bir anda alev topuna döndü, sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu.

Çaycuma- Bartın kara yolunun üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yakınlarında meydana gelen olayda, R.D isimli sürücü 06 CME 289 plakalı otomobilini yol kenarına park ettikten sonra bir anda henüz nedeni belirlenmeyen bir şekilde yangın çıktı. Motor kısmından çıkan yangında otomobil içerisinde bulunan sürücü kendini güçlükle dışarıya atarken, kendi imkanları ile yangına müdahale ettiği sırada hafif şekilde yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri ile Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobil ise demir yığınına döndü. Öte yandan yaralı sürücü ise ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA