Manisa'da 'Günsel' Suç Örgütüne Operasyon: 5 Gözaltı

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ile Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 'Günsel' suç örgütüne yönelik, bugün operasyon düzenlendi.

Suç örgütünün üyesi oldukları ileri sürülen C.G. (23), A.G. (21), H.C.U. (24), A.U. (22) ve Y.O. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerin, yurt dışından çeşitli yollarla gıda kolileri arasında tabanca parçaları getirip Manisa'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları ve haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, 302 tabanca namlusu, 337 namlu ucu, 230 namlu gövdesi, 9 mm çapında 17 tabanca gövdesi, 36 mermi, 5 tabanca üst kapağı, 3 kabza, 2 matkap, 1 elektrikli testere, 15 namlu açmada kullanılan çeşitli malzeme ve 7 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA