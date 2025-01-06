Polis ve Jandarmadan 'Kökünü Kurutma' Operasyonu: 17 Tutuklama

Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Polis ve jandarma ekiplerinin gözaltına alındığı 39 şüpheliden 17’si tutuklandı.

Polis ve Jandarmadan 'Kökünü Kurutma' Operasyonu: 17 Tutuklama

Şanlıurfa’da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma' adı verilen operasyon düzenledi.

Polis ve Jandarmadan 'Kökünü Kurutma' Operasyonu: 17 Tutuklama - Resim : 1

'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kilo 457 gram skunk, 5 kilo 35 gram esrar, 389 gram metamfetamin, 210 gram bonzai, 167 gram eroin ve 184 sentetik hap ele geçirildi.

39 kişiyse gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis ve Jandarmadan 'Kökünü Kurutma' Operasyonu: 17 Tutuklama - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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