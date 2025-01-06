Jandarmadan Operasyon: 24 Kaçak Göçmen Yakalandı

Bitlis'te jandarma ekipleri, Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler sınır dışı edilecek.

Jandarmadan Operasyon: 24 Kaçak Göçmen Yakalandı

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken; ekipler Tatvan ilçesi kırsalında denetimler yaptı. Denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'in Üç İlçesinde Çok Sayıda Göçmen Yakalandıİzmir'in Üç İlçesinde Çok Sayıda Göçmen YakalandıYurttan Haberler

Çanakkale'de Göçmen Kaçakçıları YakalandıÇanakkale'de Göçmen Kaçakçıları YakalandıGüncel

Kaynak: AA

İçme Suyu Hattı Patladı, Otomobil Çukura Düştü İçme Suyu Hattı Patladı, Otomobil Çukura Düştü
Çalışan Çamaşır Makinesinin Sallanmasını Anında Durduruyor! Titreme ve Sallanmayı Bitiren Yöntem Çalışan Çamaşır Makinesinin Sallanmasını Anında Durduruyor! Titreme ve Sallanmayı Bitiren Yöntem
'Dur' İhtarına Uymadı, Bagajdan Kadın Cesedi Çıktı 'Dur' İhtarına Uymadı, Bagajdan Kadın Cesedi Çıktı
Balkonuna Eken Paraya Para Demiyor: Saksıda Çabuk Büyüyüp Hasat Ediliyor Balkonuna Eken Paraya Para Demiyor: Saksıda Çabuk Büyüyüp Hasat Ediliyor