İstanbul'da Dehşete Düşüren Olay: Eşini Öldürüp Bagaja Koydu, Kaçarken Yakalandı! Cinayet Sonrasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden kadın cesedi çıktı. Sürücünün eşini silahla öldürdükten sonra aracın bagajına koyduğu öğrenildi. Gözaltına alınan cani erkeğin, emniyetteki sorgusunda eşi ile boşanma aşamasında olduklarını ve dava sebebiyle tartıştıkları sırada eşini başından vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde saat 16.30 sıralarında polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde önü kesilerek durduruldu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, aracın bagajında başından vurulmuş kadın cesedi bulundu.

İstanbul'da Dehşete Düşüren Olay: Eşini Öldürüp Bagaja Koydu, Kaçarken Yakalandı! Cinayet Sonrasının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

Polisin çalışması sonucu, aracı kullanan Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'i Eyüpsultan'da silahla öldürdükten sonra aracın bagajına koyduğu öğrenildi. Şüpheli gözaltına alındı.

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polisin araçta yaptığı olay yeri inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından Ayşe Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Gözaltına alınan Engin Çelik'in emniyetteki sorgusunda, eşi Ayşe Çelik ile boşanma aşamasında olduklarını; Eyüpsultan'a bağlı 5. Levent Mahallesi'nde araç içerisinde boşanma davası sebebiyle tartıştıkları sırada eşini başından vurarak öldürdüğünü ve aracın bagajına koyduğunu söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

İstanbul'da Dehşete Düşüren Olay: Eşini Öldürüp Bagaja Koydu, Kaçarken Yakalandı! Cinayet Sonrasının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 2

CİNAYET SONRASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan cinayeti gören çevredeki bir kişinin cep telefonu ile çektiği görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, sürücü kapısı açık olan aracın dışında Engin Çelik'in elinde tabanca ile dolaştığı ve cep telefonuyla konuştuğu görülüyor. Görüntüyü çeken kişi ise kayıtta, araç sürücüsünün tabanca ile öldürüldüğünü söylüyor.

Kaynak: DHA

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