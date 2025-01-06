17 Yıl Hapis Cezası Vardı, Kocaeli'de Yakalandı

Kocaeli'de 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.

17 Yıl Hapis Cezası Vardı, Kocaeli'de Yakalandı

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, "kasten öldürme" ve "sayı nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması taşınması bulundurulması" suçlarından hakkında 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.V'nin (25) kentte olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

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