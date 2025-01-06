Seyyar Çaycıya Dehşeti Yaşattı, Kanlar İçinde Yere Yığıldı

Konya’nın Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Pıslı Sokak’ta saat 13.00 sıralarında, seyyar tezgahıyla çay satan Duran Pehlivan, İbrahim Erşahin ile konuşurken silahlı saldırıya uğradı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Bacaklarından yaralanan Pehlivan ve Erşahin kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA