Seyyar Çaycıya Dehşeti Yaşattı, Kanlar İçinde Yere Yığıldı
Konya’da seyyar çaycılık yapan bir kişi, müşterisiyle sohbet ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından yaralanan çaycı kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise koşarak uzaklaştı.
Konya’nın Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Pıslı Sokak’ta saat 13.00 sıralarında, seyyar tezgahıyla çay satan Duran Pehlivan, İbrahim Erşahin ile konuşurken silahlı saldırıya uğradı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Bacaklarından yaralanan Pehlivan ve Erşahin kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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