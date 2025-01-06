İşçilerin Kaldığı Yatakhanede Soba Faciası, 4 Kişi Hastanelik Oldu

Samsun’da Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı inşaatında elektrikli sobadan çıkan yangın panik yarattı. Yangını söndürmeye çalışan 4 işçi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

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İşçilerin Kaldığı Yatakhanede Soba Faciası, 4 Kişi Hastanelik Oldu

Samsun'un İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi, Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı inşaatındaki şantiyede yürekler ağza geldi.

İşçilerin Kaldığı Yatakhanede Soba Faciası, 4 Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 1

4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İşçilerin kaldığı yatakhanede bulunan elektrikli soba yangına sebep oldu. Yangını fark eden 4 işçi Cengiz C., Ahmet O., Murat T. ve Ömer K. dumandan etkilendi. İşçilere hastaneye kaldırılırken yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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