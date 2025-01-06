JASAT'tan Operasyon: 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Gümüşhane'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı. Şahıs, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

JASAT'tan Operasyon: 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Gümüşhane'de hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "kasten öldürme" ve "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından hakkında toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y'nin, merkeze bağlı Arzularkabaköy beldesinde saklandığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kale Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan U.Y, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan U.Y, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Jandarmadan Kaçan Şüpheli Polise YakalandıJandarmadan Kaçan Şüpheli Polise YakalandıGüncel

Uşak'ta Cinayet İşledi, Konya'da YakalandıUşak'ta Cinayet İşledi, Konya'da YakalandıGüncel

Kaynak: AA

İngiltere Başbakanı'ndan Musk'a 'Yalancılık' Suçlaması İngiltere Başbakanı'ndan Musk'a 'Yalancılık' Suçlaması
Çalışan Çamaşır Makinesinin Sallanmasını Anında Durduruyor! Titreme ve Sallanmayı Bitiren Yöntem Çalışan Çamaşır Makinesinin Sallanmasını Anında Durduruyor! Titreme ve Sallanmayı Bitiren Yöntem
Manisa’da Feci Kaza, Çaya Uçan Kamyondan Sağ Çıktılar Manisa’da Feci Kaza, Çaya Uçan Kamyondan Sağ Çıktılar
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine 12.000 TL Yeni Ödeme: Oranlar Netleşti SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine 12.000 TL Yeni Ödeme: Oranlar Netleşti