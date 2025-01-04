Jandarmadan Kaçan Şüpheli Polise Yakalandı

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçan plakası olmayan otomobil, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarmadan Kaçan Şüpheli Polise Yakalandı

Alınan bilgiye göre, içerisinde 2 kişinin olduğu L.A. kontrolündeki plakasız otomobil, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesinde yol uygulaması yapan jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Jandarma ekipleri kaçan otomobil hakkında polis ekiplerine bilgi verdi.

Jandarmadan Kaçan Şüpheli Polise Yakalandı - Resim : 1

POLİS EKİPLERİ YOLU KESTİ

Polis ekipleri tarafından Kulu ilçe merkezi Hastane Kavşağında bulunan trafik ışıklarında yol kapatılarak şüpheli otomobil durduruldu. Otomobilde bulunan sürücü ve yolcu, polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken, araç bölgeye gelen çekici vasıtası ile İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

Jandarmadan Kaçan Şüpheli Polise Yakalandı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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