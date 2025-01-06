Manisa’da Feci Kaza, Çaya Uçan Kamyondan Sağ Çıktılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan kamyon Gördes Çayı’na uçtu. Feci kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Manisa’da Feci Kaza, Çaya Uçan Kamyondan Sağ Çıktılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan kamyon Gördes Çayı’na uçtu. Feci kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa’da Feci Kaza, Çaya Uçan Kamyondan Sağ Çıktılar - Resim : 1

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa’da Feci Kaza, Çaya Uçan Kamyondan Sağ Çıktılar - Resim : 2

Kaynak: İHA

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