Trafiğe Kapalı Caddede Kaza, 1 Yaralı
Samsun'da trafiğe kapalı caddede, bir otomobil motokuryeye çarptı. Kazanın ardından 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan caddede trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile motokuryenin karıştığı kazada yaralanan kurye, hastaneye kaldırıldı.
İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi ile Sanat Sokağı birleşiminde meydana gelen kazada yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan caddeye giren Hasan Hebu Çeri (25) idaresindeki motokuryeye, Sanat Sokağı üzerinden geri geri gelen Caner V. (20) idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen kurye yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ambulans yaralıyı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA