Trafiğe Kapalı Caddede Kaza, 1 Yaralı

Samsun'da trafiğe kapalı caddede, bir otomobil motokuryeye çarptı. Kazanın ardından 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Trafiğe Kapalı Caddede Kaza, 1 Yaralı

Samsun'da yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan caddede trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile motokuryenin karıştığı kazada yaralanan kurye, hastaneye kaldırıldı.

İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi ile Sanat Sokağı birleşiminde meydana gelen kazada yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan caddeye giren Hasan Hebu Çeri (25) idaresindeki motokuryeye, Sanat Sokağı üzerinden geri geri gelen Caner V. (20) idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen kurye yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ambulans yaralıyı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun
JASAT'tan Operasyon: 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı JASAT'tan Operasyon: 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı
Ağrı Kesiciden Daha Etkili, Doğada Kendiliğinden Yetişiyor! Hasat Eden Paraya Para demiyor Ağrı Kesiciden Daha Etkili, Doğada Kendiliğinden Yetişiyor! Hasat Eden Paraya Para demiyor
Telefona Sızıyor ve Banka Hesabını Boşaltıyorlar! Hemen Kaldırın Telefona Sızıyor ve Banka Hesabını Boşaltıyorlar! Hemen Kaldırın
İşçilerin Kaldığı Yatakhanede Soba Faciası! 4 Kişi Hastanelik Oldu İşçilerin Kaldığı Yatakhanede Soba Faciası! 4 Kişi Hastanelik Oldu