'Pes' Dedirten Hırsızlık: Engelli Gibi Davranıp Tekerlekli Sandalye Çaldılar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi'nde ilginç bir hırsızlık vakası yaşandı. Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılan çalışmalarda, 21 saatlik güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerinin incelenmesi sonucu, 2 adet tekerlekli sandalye çalan şüphelilerin H.E.K. (18) ve S.G. (17) olduğu belirlendi.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanırken H.E.K.'nin yapılan incelemesinde 7 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Çalınan tekerlekli sandalyeler ise sahibine teslim edildi.

BİRİ OTURDU DİĞER SÜRDÜ

Diğer yandan meydana gelen hırsızlık olayı, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; şüphelilerden birinin evin önünde bulunan tekerlekli sandalyeye oturduğu, diğerinin ise sürerek uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: İHA