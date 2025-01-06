'Pes' Dedirten Hırsızlık: Engelli Gibi Davranıp Tekerlekli Sandalye Çaldılar

Kayseri'de 2 adet tekerlekli sandalye çalan 17 ve 18 yaşındaki iki şahıs yakalandı. Güvenlik kameraları incelenen olayda; hırsızlardan birinin engelli gibi davranıp tekerlekli sandalyeye oturduğu, diğerinin de sandalyeyi sürdüğü anlaşıldı.

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi'nde ilginç bir hırsızlık vakası yaşandı. Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılan çalışmalarda, 21 saatlik güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerinin incelenmesi sonucu, 2 adet tekerlekli sandalye çalan şüphelilerin H.E.K. (18) ve S.G. (17) olduğu belirlendi.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanırken H.E.K.'nin yapılan incelemesinde 7 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Çalınan tekerlekli sandalyeler ise sahibine teslim edildi.

'Pes' Dedirten Hırsızlık: Engelli Gibi Davranıp Tekerlekli Sandalye Çaldılar - Resim : 1

BİRİ OTURDU DİĞER SÜRDÜ

Diğer yandan meydana gelen hırsızlık olayı, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; şüphelilerden birinin evin önünde bulunan tekerlekli sandalyeye oturduğu, diğerinin ise sürerek uzaklaştığı görülüyor.

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Kaynak: İHA

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