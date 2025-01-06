Kırşehir'de Feci Kaza: Ölü ve Yaralılar Var

Kırşehir'de yoğun sis kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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Kırşehir'de yoğun sis nedeniyle biri servis minibüsü olmak üzere 3 aracın karıştığı trafik kazası can aldı. Savcılı yolu üzerinde aşırı sis nedeniyle domates serasına giden 40 ABF 071 plakalı servis aracı ile 19 TR 705 plakalı ve 38 NP 337 plakalı araç çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kırşehir'de Feci Kaza: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

Yapılan kontrollerde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kırşehir'de Feci Kaza: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

Kırşehir'de Feci Kaza: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 3

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Kaynak: DHA-İHA

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