Adana'da Feci Kaza: Direğe Çarpan Otomobil İkiye Ayrıldı, 2 Ölü, 1 Yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda saat 18.30 sıralarında Erkan Ercel yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü Erkan Ercel'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde ağır yaralanan Ahmet Mendeş (42) ile Deniz Gül (39) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikenin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Kazada ağır yaralılardan Deniz Gül de (39) hayatını kaybetti. Ölü sayısının 2'ye yükseldiği kazada Ahmet Mendeş'in (42) hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA