Adana'da Feci Kaza: Direğe Çarpan Otomobil İkiye Ayrıldı, 2 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da kontrolden çıkan araç refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğine çarpan araç ortadan ikiye bölündü. Meydana gelen feci kazada 30 yaşındaki sürücü Erkan Ercel olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Deniz Gül'den de acı haber geldi.

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Adana'da Feci Kaza: Direğe Çarpan Otomobil İkiye Ayrıldı, 2 Ölü, 1 Yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda saat 18.30 sıralarında Erkan Ercel yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı.

Adana'da Feci Kaza: Direğe Çarpan Otomobil İkiye Ayrıldı, 2 Ölü, 1 Yaralı - Resim : 1

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü Erkan Ercel'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde ağır yaralanan Ahmet Mendeş (42) ile Deniz Gül (39) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikenin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'da Feci Kaza: Direğe Çarpan Otomobil İkiye Ayrıldı, 2 Ölü, 1 Yaralı - Resim : 2

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Kazada ağır yaralılardan Deniz Gül de (39) hayatını kaybetti. Ölü sayısının 2'ye yükseldiği kazada Ahmet Mendeş'in (42) hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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