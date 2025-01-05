Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Tanju Özcan ile İlgili Konuştu: 'Kamuoyu Ayrımcı İfadelerden Çok Rahatsız Oldu'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Türkiye'de yaşayan Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurmasının ardından Özcan'dan soruşturmaya ilişkin ilk tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan, "Söz verdim yaptım ve pişman da değilim. Hodri meydan" ifadelerini kullanmıştı.

Bartın AKP Kadın Kollar 7. Olağan Kongresi'ne katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilişkin açıklama yaptı.

'KAMUOYU ÇOK RAHATSIZ OLDU'

Bakan Tunç, şunları söyledi:

“Bolu Cumhuriyet Başsavcılığımız bir soruşturma başlattı kamuoyunda da büyük bir tepki oluşturdu. Suriyelilerle ilgili yapmış olduğu konuşma ve bu konuşmanın dayanağı olan fiillerini sayın belediye başkanı kamuoyuyla paylaştı. Bir ayrımcılık yaptığını, burada Suriyeli oldukları için iş yeri ruhsatı vermediğini, Suriyelilere 10 kat zamlı su tarifesi uyguladığını, bunlar ayrımcılık içeren ifadeler ve uygulamalar dolayısıyla bunun hem idare hukukunda hem ceza mevzuatımızda yeri var dolayısıyla Cumhuriyet Savcılarımız bu konuda soruşturma başlattılar tabii takdir onların. Burada kamuoyu özellikle Suriyelilerle ilgili yaptığı bu ayrımcı ifadelerden dolayı çok rahatsız oldu."

'TÜRKÇE'Yİ BİLİYORLAR DOLAYISIYLA BÖYLE BİR AYRIMCILIK...'

"Bu anlamda özellikle 4 milyona yakın Suriyeliye oradaki diktatörden canını kurtaran, can havliyle ülkemize sığınan o binlerce kadına çocuğa onların bugün hayata tutunmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada bir terör devleti kurulmasın Suriye’nin iç karışıklığından istifade ederek ülkemizi yıllar boyunca tehdit eden bir orada oluşum olmasın ve Suriye’nin toprak bütünlüğü bozulmasın ve hemen yanı başımızda Suriye ile ilişkileri iyi olan bir Türkiye olsun bunun için çabaladık ve o insanların bir kısmı burada iş buldu iş kurdular meslek sahibi oldular çocukları buralarda okudular buranın okullarına gittiler ana dilleri yerine artık Türkçe'yi biliyorlar dolayısıyla böyle bir ayrımcılık kokan ifadeleri kabul etmek doğru değil. Bunun Cumhuriyet Savcılarımız tabii ki suç teşkil edip etmediğini takdir edecek olan da onlardır ama Bolu Cumhuriyet Başsavcılığımız da bu konuda bir soruşturma başlattı.”

Kaynak: ANKA