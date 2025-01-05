Olimpik Havuzda Dehşet! Soruşturma Başlatıldı

Giresun, Çıtlakkale Mahallesi'ndeki Merkez Olimpik Yüzme Havuzu'nda çoğu öğrenci 60 kişinin zehirlendiği olaya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Giresun Valiliği, olimpik yüzme havuzunda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesine ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 Ocak 2025 Cumartesi günü, Giresun Merkez Olimpik Yüzme Havuzu'nda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak, olayın meydana geliş biçimi, teknik ve güvenlik unsurları ile ilgili incelemeler yapılmıştır. Ayrıca, söz konusu olayın meydana geliş şekli ve nedenine ilişkin tüm detayların aydınlatılması amacıyla Giresun Valiliğimizce idari, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli tüm yasal işlemler hassasiyetle gerçekleştirilecektir."

Kaynak: AA