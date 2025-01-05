Yıktığı Bina Üzerine Çökmüştü Acı Haber 3 Saat Sonra Geldi! Firma Yetkilisi Gözaltında

Uşak'ta binanın yıkım işlemi sırasında meydana gelen çökme sonucu iş makinesi ve operatörü enkaz altında kalmıştı. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonrası iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili firma yetkilisi gözaltına alındı.

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Yıktığı Bina Üzerine Çökmüştü Acı Haber 3 Saat Sonra Geldi! Firma Yetkilisi Gözaltında

Uşak’ın Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı Belediye İş Hanı binasının yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Çökme sonucu bir iş makinesi, operatörüyle birlikte enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve iş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Yıktığı Bina Üzerine Çökmüştü Acı Haber 3 Saat Sonra Geldi! Firma Yetkilisi Gözaltında - Resim : 1

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Uşak Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uşak Belediyesi tarafından depreme dayanıksız olduğu için yıkımı gerçekleştirilen eski belediye iş hanında, yüklenici firma tarafından yapılan yıkım sırasında bir göçük meydana gelmiştir. Ne yazık ki bir iş makinesi ve operatörü de göçük altında kalmıştır. Yıkımın başından itibaren gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çalışmalarımız devam etmektedir. Durumun en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır."

Yıktığı Bina Üzerine Çökmüştü Acı Haber 3 Saat Sonra Geldi! Firma Yetkilisi Gözaltında - Resim : 2

3 SAAT SONRA CENAZESİNE ULAŞILDI

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından iş makinesi operatörü Bekir Tut'un (60) cansız bedenine ulaşıldı. İş makinesinin üzerindeki blokların kaldırılmasının ardından ekiplerce çıkartılan Tut'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yıktığı Bina Üzerine Çökmüştü Acı Haber 3 Saat Sonra Geldi! Firma Yetkilisi Gözaltında - Resim : 3

Yıkım işlemini yapan firmanın yetkilisi F.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve AFAD Müdürü Burak Edin, çalışmaları yerinde takip etti. Öte yandan olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yıkım işlemi sırasında binanın bir bölümünün çökmesi ve iş makinesinin enkazın altında kalması yer aldı.

Yıktığı Bina Üzerine Çökmüştü Acı Haber 3 Saat Sonra Geldi! Firma Yetkilisi Gözaltında - Resim : 4

Yıkım Esnasında Bina Çöktü, Operatör Enkaz Altında KaldıYıkım Esnasında Bina Çöktü, Operatör Enkaz Altında KaldıGüncel

Kaynak: AA

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