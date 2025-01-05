Köpeği Köprüden Suya Atmışlardı: İşlem Başlatıldı

Eskişehir'de soğuk kış gününde bir sokak köpeğini köprüden suya atan 2 kişi sosyal medyada gündem olmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Görüntülerde köpeği suya atan 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Köpeği Köprüden Suya Atmışlardı: İşlem Başlatıldı

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de bir şahsın sokak köpeğini köprüden suya attığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Vatandaşlar sosyal medyada yayınlanan görüntülere tepki gösterirken, Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Köpeği suya attığı tespit edilen M.C. ve T.K. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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