CHP'lilerin Esenyurt Nöbeti... CHP’li Karabat: Anayasa Mahkemesi'ne Başvuracağız

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyım atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet devam ediyor. Esenyurt’taki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen bugünkü nöbete CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da katıldı. Marmara Cezaevi'nde bulunan Ahmet Özer'e selam yollayarak sözlerine başlayan Karabat, "AKP iktidara geldiğinden bugüne kadar atadığı kayyımlarla 11 milyon 202 bin seçmenin iradesini gasp etti. Bu gasplardan sonra girdiği ilk seçimlerde tesadüfe bakın ki yaptığı uygulamaların haksızlığını gösterecek şekilde kayyım atadığı belediyelerin tam yüzde 90'ını kaybetti. Bu bile kayyım uygulamasının ne kadar haksız olduğunu, insafsız olduğunu gösterir" dedi.

'TÜRKİYE'DE HUKUK GÜVENLİĞİ YOK'

Ahmet Özer'in şafak operasyonuyla gözaltına alındığını hatırlatan Karabat, "68 gün geçmiş olmasına rağmen bir iddianameyi hazırlamadan içeride Özer'i tutuyorlar. 'Sen içeri gir, sonra biz sana bir suç buluruz' dediler ve hala bir suç bulamadılar, bulamayacaklar. Türkiye'de hukuk güvenliği yok. Bu aslında düpedüz despotizm, düpedüz tek adam rejiminin gerçekleşmiş halidir" diye konuştu.

KAYYIMIN TORPİL YAPTIĞI İDDİASI

Karabat, Özer'in yerine atanan kayyım Can Aksoy'un Esenyurt Belediyesi'nde torpil yaptığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"AKP'nin atadığı kayyım Esenyurt'ta ne yapıyor? AKP'lileri işe atıyor. Ne yapmış bu kayyım, kimleri göreve getirmiş? 5 Başkan Yardımcısı, 18 Müdür atamış, 4 müdürlüğü ortadan kaldırmıştır. Peki bunlar kim? Genellikle AKP'nin seçim kaybettiği Beykoz'dan, Beyoğlu'ndan, Bayrampaşa'dan, Eyüpsultan'dan getirdiği kendi partilileri... Esenyurt'un devrik başkanı Necmi Kadıoğlu'nun müdürlerini görevlere getirmişler. Teftiş müdürü önceki dönem ilçe başkanının kayın biraderi, ruhsat müdürü de şimdiki ilçe başkanının kayınbiraderi. Hani akraba atanmıyordu? Akraba nerede atanıyormuş? Sizde vicdan yok mu, insanlık kalmadı mı? Partizanlığın dip alasını gösteriyorsunuz. AKP'lilerin karnını doyurmak için yarışa girmişler. Esenyurt'u AKP'lilere peşkeş çekmek için yarışa girmişler. Siz akıllanmayacak mısınız? Millet iradesine saygı göstermeyecek misiniz?"

'BİR PARTİNİN MEMURU OLMA'

Kayyım Aksoy'a çağrıda bulunan Karabat, "Önce devletin memuru ol, bir partinin memuru olma. Bakın bu devran gider, hak eninde sonunda tecelli eder, hukuk eninde sonunda gerçekleşir. Geç gerçekleşir ama hukuk gerçekleşir. Sakın ola birinin memur olma, sakın ola bir partinin memuru olma olacaksan devletin memuru ol. Gurur duyacaksan da bununla gurur duy. Olacaksan Mustafa Kemal Atatürk'ün memuru ol sen" ifadesini kullandı.

'HUKUKSUZ ARAMA YAPILMIŞ'

Karabat, Özer'e emniyet ve savcılıkta gizlik tanıkla ilgili hiçbir soru sorulmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ne emniyette, ne savcılıkta ne daha sonra Sayın Özer'e gizli tanıkla ilgili hiçbir soru sorulmadı. Avukatlarına bu konuyla ilgili hiçbir bilgi verilmedi. Ahmet Özer kendisine soru sorulmayan gizli tanık gerekçe gösterilerek 68 gündür içeride FETÖ'vari taktiklerle tutulmaya devam ediliyor. Hatırlarsınız Ahmet Özer bir şafak operasyonuyla görevli alınmıştı. Bir arama kararından bahsedilmişti. Sayın Özer'in bilgisayarlarına, telefonlarına, dijital verilerine el konulmuştu. Biz de daha sonra bunların imajlarının alınıp, tekrardan avukatlarına teslim edilmesi gerektiğini söylemiştik. Oysa arama kararlarında dijital arama talimatı yok. Oysa arama kararlarında bilgisayara el koyma talimatı yok. Bu ortaya çıktı. Bu bir hukuksuzluktur. Hukuksuz arama yapılmış, hukuksuz baskın yapılmış, kişinin mülküne hukuksuz el konulmuştur. Bu usulsüz işlemlerle ilgili avukatlarımız konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklardır. Yarın Ahmet Özer'in tutukluluk talebinin reddiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklardır. Savcılığın arama talimatı olmadan o kadar usulsüz bir iş yapmışlar ki Ahmet Özer'in belediyedeki, evindeki telefonlarına, bilgisayarlarına el koymuşlar ve üstelik o dijitalleri de avukatlarına vermemişler."

Kaynak: ANKA