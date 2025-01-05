Alkollü Sürücü Alarmı: Aracı Polisin Üzerine Sürdü Sonra Demir Yoluna Uçtu

Kütahya'da bir otomobil sürücüsü 'dur' ihtarını uymayıp aracı polisin üzerine sürdükten sonra kaçtı. Demir yoluna devrilen otomobilden çıkarılan sürücü alkollü çıktı.

Alkollü Sürücü Alarmı: Aracı Polisin Üzerine Sürdü Sonra Demir Yoluna Uçtu

Kütahya'da meydana gelen olayda, denetleme yapan trafik ekibi, T.T. yönetimindeki otomobile "dur" ihtarında bulundu. Uyarıları dikkate almayan sürücü, aracını görevli polis memurunun üstüne sürdükten sonra kaçtı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki demir yoluna devrildi.

Çevredeki vatandaşlar ve polisler tarafından aracın içindeki sürücü ile kızı ve kızının arkadaşı çıkarıldıktan sonra tren gelme ihtimali nedeniyle ters dönen araç da demir yolunun dışına itildi.

Yapılan kontrolde 100 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye "alkollü araç kullanmak, makas atmak, tehlikeli araç kullanmak" ihlallerinden yaklaşık 22 bin lira idari para cezası uygulandı, sürücü belgesi ise 6 ay süreliğine geri alındı.

Kaynak: AA

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