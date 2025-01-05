İzmir'in Üç İlçesinde Çok Sayıda Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Foça ilçelerinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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İzmir'in Üç İlçesinde Çok Sayıda Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesinde 13'ü çocuk 27 düzensiz göçmeni yakalandı.

Dikili ilçesinde de Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından 8'i çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Foça ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi. Ekipler, lastik bottaki 17'si çocuk 26 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kaynak: AA

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