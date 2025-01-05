Geri Manevra Faciası! Dere Yatağına Uçtu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen olayda, alınan bilgiye göre, Cansu E'nin (25) kullandığı otomobil Uncubozköy Mahallesi Yunuspark civarında geri manevra sırasında dere yatağına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dere yatağındaki ağaçlara çarpan otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki arkadaşı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan Cansu E. Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı, yolcu ise kazada yara almadı.

Kaynak: AA