Geri Manevra Faciası! Dere Yatağına Uçtu
Manisa'da geri manevra yapan bir sürücü dere yatağına düştü. Korkutan olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen olayda, alınan bilgiye göre, Cansu E'nin (25) kullandığı otomobil Uncubozköy Mahallesi Yunuspark civarında geri manevra sırasında dere yatağına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dere yatağındaki ağaçlara çarpan otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki arkadaşı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralanan Cansu E. Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı, yolcu ise kazada yara almadı.
Kaynak: AA
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