Manisa'da Feci Kaza: Bariyere Çarptı, Otomobilin Altında Kaldı

Manisa'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü otomobilin altında kaldı. 25 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

Manisa'da Feci Kaza: Bariyere Çarptı, Otomobilin Altında Kaldı

Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir- Ankara kara yolunda meydana geldi. Akçapınar Mahallesi'ndeki bir restorandan Turgutlu'daki evine dönmek üzere yola çıkan İbrahim Arlan’ın kontrolünü yitirdiği 45 ATF 208 plakalı motosiklet, bariyere çarptı. Arlan, yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen otomobil, İbrahim Arlan'ın üzerinden geçti.

Manisa'da Feci Kaza: Bariyere Çarptı, Otomobilin Altında Kaldı - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Arlan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın incelemesinin ardından İbrahim Arlan'ın cansız bedeni Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastaneye gelen Arlan’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Jandarma, İbrahim Arlan'ın üzerinden geçen otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Eyüpsultan'da Kaza Yapan Polis Memuru Emirhan Aramış Şehit OlduEyüpsultan'da Kaza Yapan Polis Memuru Emirhan Aramış Şehit OlduGüncel

Mardin'de Feci Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 6 YaralıMardin'de Feci Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 6 YaralıGüncel

Kaynak: DHA

Lokantalarda Böyle Yapılıyor: Tavuk Haşlamaya Lezzet Katan Tüyo Lokantalarda Böyle Yapılıyor: Tavuk Haşlamaya Lezzet Katan Tüyo
Bahçelievler’de Hamsi Festivali: Süleyman Soylu da Katıldı Bahçelievler’de Hamsi Festivali: Süleyman Soylu da Katıldı
Bolu’da Trafiğe Sis Engeli, Göz Gözü Görmedi Bolu’da Trafiğe Sis Engeli, Göz Gözü Görmedi
Kötü Kokan Çamaşır Makinesini Anında Temizliyor! Birkaç Damlası Mis Gibi Kokmasına Sebep Oluyor Kötü Kokan Çamaşır Makinesini Anında Temizliyor! Birkaç Damlası Mis Gibi Kokmasına Sebep Oluyor