Bolu’da Trafiğe Sis Engeli, Göz Gözü Görmedi

Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı’nda yüksek sis etkili oldu. trafikteki sürücüler, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle zor anlar yaşadı.

Polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı tedbirli olmaları, takip mesafesini korumaları yönünde uyardı. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, trafik yavaş ilerledi.

Kaynak: AA