Bahçelievler’de Hamsi Festivali: Süleyman Soylu da Katıldı

Bahçelievler Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Geleneksel Hamsi Festivali, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Bahçelievler Hükümet Konağı önünde düzenlenen etkinlikte 4 ton hamsi dağıtılırken, Karadeniz kültürüne dair renkli anlar yaşandı. Etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Festival saat 13.00’te balık ekmek ikramıyla başladı. Hamsi kokusunun yayıldığı alanda vatandaşlar Karadeniz mutfağının lezzetini tattı. Aynı saatte başlayan kemençe eşliğindeki canlı müzik ise etkinliğe ayrı bir renk kattı. Festivalde hamsi, helva ve kemençe eşliğinde horon oynandı. Sahnede kemençe çalınırken vatandaşlar müzik eşliğinde horon oynadı. Sedat Keskin ve Sinan Sami’nin konserleri ise etkinliğe renk kattı.

‘HAMSİ BOLLUK BEREKETTİR’

İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu, Bahçelievler Hamsi Festivali’nde yaptığı konuşmada, hamsinin bolluk ve bereketin simgesi olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada kültürümüz, insanlığımız ve birbirimizi kucaklamamız var. Müziğiyle, horonuyla Karadeniz’i yaşatıyoruz. Bugün burada 365 gün boyunca vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan hizmet etme var” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA