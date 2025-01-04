Mardin'de Feci Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 6 Yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde üç aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Mardin'de Feci Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 6 Yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesi Şafak Mahallesi'nde saat 18.20 sıralarında plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen 2 otomobil ile 1 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlardaki Nurullah Ş. (21), Ömer S. (22), Necla K. (38), Uğur Ü. (42), Irmak Ç. (2) ve Ramazan Ö. (62) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ramazan Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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