Sürücülerin Dinlenme Odasını Ateşe Vermişlerdi... 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Batman'da belediyeye ait araç sürücülerinin dinlenme yerini yüzlerini gizleyerek ateşe verdiği tespit edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şahıslar gözaltına alındı.

Sürücülerin Dinlenme Odasını Ateşe Vermişlerdi... 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, dün saat 01.30 sıralarında Kuyubaşı Yeni Şehir Mahallesi Nupelda Caddesi'nde belediyeye ait şoförlerin dinleme alanı olarak kullanılan yerde yangın çıktığı ve gerekli incelemelerin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, 2 şahsın yüzleri kapalı olarak dinlenme alanı olan durağa arkadan girerek olayı gerçekleştikleri görülmesi üzerine kimlikleri tespit edilen S. A., Y. U., B.A., Ş.A.'nın dün yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

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Kaynak: İHA

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