Cumhurbaşkanı Ordu'da! Vatandaşlarla Çay İçti, Sohbet Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından bir çay bahçesinde vatandaşlarla buluştu.

Cumhurbaşkanı Ordu'da! Vatandaşlarla Çay İçti, Sohbet Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Ordu 8. Olağan İl Kongresi'ne katılımının ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Kongre sırasında salondakilerin çay içmek istediklerini belirtmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e vatandaşlarla bir araya geleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Güneysu'ya hareket etmeden önce bir çay bahçesinde vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.

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Kaynak: AA

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