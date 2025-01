Cumhurbaşkanı Erdoğan Yine 'SGK Borcu' Üzerinden Yüklendi: 'Hizmet Yok, Borç Çok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Ordu 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor.

Konuşmasına "Büyük sanatkar Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diliyoruz." diyerek başlayan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kongremizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Ordu'nun tüm ilçelerindeki kardeşlerime selam ediyorum. Bu göz kamaştırıcı şehirde sizlerle yeniden bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

'MUHALEFET KAVGA EDERKEN BİZ HİZMETLE MEŞGULÜZ'

Bizim için her görev ülke ve millet için tutulan bir nöbettir. AK Parti'de ben ve bencillik yoktur, biz vardır. Bu kadronun mensupları arasında makam ihtirası değil millete hizmet aşkı, memlekete hizmet tutkusu vardır. Muhalefet her gün kendi içinde kavga ederken biz sadece hizmetle meşgulüz. Kalbimiz Türkiye için çarpıyor. Büyük ve güçlü Türkiye hayalinin peşinden koşuyoruz.

'ŞİMDİ SIRA BİZDE'

Son seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında saf tuttunuz. Ordu daima bizimle oldu, bizim yol arkadaşımız oldu. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz güçlü destek için, samimiyetle bizlere sahip çıktığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Şimdi sıra bizde. Tüm kadrolarımız ve kurumlarımızla Ordu'yu ayağa kaldırıp geleceğe taşımakta. Ordu'nun güvenini boşa çıkarmamakta. Ordulu kardeşlerimize mahcup olmamak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu şehre nasıl yeni ufuklar açtıysak, bundan sonra da canla başla koşturmaya devam edeceğiz. Bu topraklarda çarpan her kalp Türkiye'nin kalbi, atan her nabız Türkiye'nin nabzıdır. Ordu kültür ve turizmin göz bebeğidir. Ordu'muz inancın, kararlılığın şehridir. Parti içi mücadeleden, ayak oyunlarından başını kaldıramayanlar Ordu'yu anlayamaz. Hamasetle, polemikle siyasetçilik oynayanlar Ordu'yu elbette anlayamaz. Kim ne vaat ediyorsa 5 fazlası diyerek bir sürü söz verdiler. Verdikleri sözlerin üstüne kalın bir sünger çektiler.

CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ

Sıfırdan başlayıp bitirdikleri tek bir hizmet yok. Şadırvan musluğu değiştiriyorlar. Ortada eser, proje, yatırım, hizmet yok ama bakıyorsunuz SGK'ya olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yı batırmak anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği. SGK'ya prim borcu en yüksek 10 belediyenin 7'si CHP'li belediyeler. Bunların başında İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor.

Ortada tam olarak art niyetli bir yaklaşım var. Şimdi biz buna sessiz mi kalalım.

İstismar siyasetinin içinde 22 yıldır biz olmadık, şimdi de yokuz. Kurdukları tuzaklara düşmedik, düşmeyeceğiz.

Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor. "Suriye'de ne işimiz var" diyorlardı. Eski genel başkanları ara sıra kendini hatırlatmak için sosyal medyada bir şeyler karalıyor.

