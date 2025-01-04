Cumhurbaşkanı Erdoğan '3. Bir Yol Yok' Diyerek Net Konuştu: Ya Silahlarını Gömecekler Ya da...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Yaşar Doğu Spor Salonu'nda partisinin 8. olağan il kongresinde konuştu.

Konuşmasında terör sorununa da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, net mesajlar verdi. Teröristlerin önünde iki yol olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ya silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, üçüncü bir yolun olmadığını da belirtti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ferdi Tayfur'un ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına baş sağlığı diliyorum.

- Samsunlu vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi iletiyorum. Kuvayı Milliye'nin şehri Samsun'u selamlıyorum. 31 Mart seçimlerinde bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı tercih ettikleri için Samsunlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Samsun her zaman iradesini huzur ve emniyetten yana kullandı. 31 Mart'ta işi yine ehline verdiniz. Biz de sizin güveninizi boşa çıkarmayacağız. Aşkla çalışacağız.

- AK Partili kadrolar olarak bizler konfora değil çileye talip olduk. Bizler şahsi kariyer için değil milletin onurunu korumak için bu görevleri üstlendik.

"MUHAEFETİN TEMBELLİĞİ SİZİ ASLA GEVŞETMESİN"

- Başkaları ne yaparsa yapsın. Bizim oyalanma gibi bir lüksümüz yok. Bizim rehavete kapılmak gibi bir hakkımız yok. Bizim polemikle geçirecek tek bir vaktimiz yok. Muhalefetin iş bilmezliği, tembelliği sizi asla gevşetmesin. Onlarla bizim aramızda ideal ve hedef farkı var. AK sevda için yollarda mıyız? Biz millete hizmet ettikçe büyüyen güçlenen bir partiyiz. Biz Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. 22 yıldır olduğu bizi aşkla koşacağız. Her gün yeni bir insana ulaşacak, şehrimiz için yeni bir iş ortaya koyacağız. Hizmetlerimizle milletin hayır duasını alacağız. Bütün yol ve dava arkadaşlarımızdan mücadele azimlerini en üst seviyede tutmalarını özellikle bekliyorum.

"KONGRELERİMİZDE HIRS, KARDEŞLİĞİMİZİN ÖNÜNE GEÇMİYOR"

- Türkiye genelinde kongrelerimizi kardeşlik içerisinde gerçekleştiriyoruz. Rakiplerimizden farklı olarak bizim kongrelerimizde hırs, kardeşliğimizin önüne geçmiyor. Helalleşerek, kucaklaşarak kardeşliğimizi perçinleyerek bu hassas süreci partimize yakışır şekilde yürütüyoruz.

- Meyve veren ağacı taşlayan maalesef çok olur. Birileri bizi yolumuzdan alıkoymak için gayret edebilir. Birileri bizim milletle aramızı bozmak için çamur atabilir bize tuzak kurabilir. Bunlara asla prim vermeyeceğiz. Aramızdaki uyumu bozmaya yeltenenlere kulak asmayacağız. Biz bu ülkenin geleceğiz. Daha nice seneler boyunca inşallah Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz.

- Suni teneffüslerin hiçbiri bölücü örgütü hayata döndüremeyecektir. Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. Şunu kimse unutmasın, biz bin yıldır bu coğrafyadayız. Bu topraklarda ev sahibiyiz. Bin yıldır da bu toprakları kanımızla ve terimizle suluyoruz.

"YA SİLAHLARINI GÖMECEKLER YA DA..."

- Kim ne derse desin Türkiye'de kardeşlik kazanacak. Türkiye'de milletimizin maziden atiye uzanan kaderdaşlığı kazanacak. Terör belasından ülkemizi en kısa süresinde kurtaracağız. Kararlıyız, azimliyiz, hedefe kilitlendik. Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Bölücü caniler ya silah gömecekler ya da silahlarıyla birlikte gömülecekler. PKK terör örgütü için üçüncü bir yol yoktur. Terörün dönemi artık sona ermiştir. Terör örgütü artık kullanım süresini doldurdu. Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum.

- Muhalefet sadece yapılan işi engellemenin peşinde oluyor. Samsun'un yıllardır beklediği hızlı demiryolu projesine saldırıyorlar. Günlerdir projeyi karalıyorlar. Kendileri hizmet etmediği gibi bizim de hizmet götürmemizi istemiyorlar. CHP zihniyeti yolun medeniyet olduğunu bir türlü kavrayamadı. 'İstemezük' dışında bir şey bilmiyorlar. Bir de utanmadan hükümeti yolsuzlukla suçluyorlar.

Kaynak: AA-DHA-İHA