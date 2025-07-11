Baş Ağrısıyla İlgili Az Bilinen 5 Gerçek! Bu Bilgiler Sizi Şaşırtabilir

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Bazı baş ağrıları hiçbir belirti ya da tetikleyici olmadan aniden ortaya çıkabilir. Bu tür ağrılar, bazen “histamin baş ağrısı” olarak tanımlanıyor. Uzun süre sessiz kalan bu ağrılar, beklenmedik bir anda tekrar nüksedebiliyor ve herhangi bir tıbbi açıklama yapılamayabiliyor.

Uzmanlara göre baş ağrısı üç ana başlık altında inceleniyor: migren, gerilim tipi ve küme baş ağrısı. En yaygın olanı ise küme baş ağrısı. Migren genellikle başın bir tarafında şiddetli zonklama şeklinde hissedilirken, küme tipi ağrılar başın yanı sıra yüz bölgesinde de etkisini gösterir ve ağrı seviyesi oldukça yüksek olabilir.

Amerikalı bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, fırtına gibi doğa olayları sırasında oluşan elektromanyetik dalgaların beyinde kimyasal değişikliklere yol açabileceğini ortaya koydu. Bu durum özellikle migren ataklarını tetikleyebilir.

Araştırmalar, kronik baş ağrısı yaşayan kişilerin inme ve kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Özellikle sigara kullananlar ve doğum kontrol hapı alan kadınlar için bu risk daha da artıyor.

Yapılan deneylerde, içinde ilaç olmayan ve sadece glikoz içeren hapların baş ağrısı çeken kişilerin yüzde 40’ında belirgin rahatlama sağladığı belirlendi. Bu durum, baş ağrılarının zihinsel telkinle bile kontrol altına alınabileceğini ortaya koyuyor.

Kaynak: Haber Merkezi