Ford’dan Dev Geri Çağırma: 850 Bin Araçta Motor Riski! Acilen Geri Çağrılıyor
Amerika merkezli otomotiv devi Ford, güvenlik riski taşıyan ciddi bir teknik arıza nedeniyle Amerika genelinde geniş çaplı bir geri çağırma süreci başlattı. Yakıt pompasındaki arıza nedeniyle motorun seyir halindeyken aniden durabileceği uyarısını yapan şirket, 850 binden fazla aracın acilen servise getirilmesi gerektiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu arızanın düşük basınçla çalışan yakıt pompalarında yaşandığı ve bu sorunun, araçların sürüş esnasında stop etmesine neden olabileceği belirtildi. Bu durum, özellikle yüksek hızda seyreden sürücüler için hayati bir güvenlik riski doğuruyor.
SUV'DAN SPOR ARAÇLARA KADAR ÇAĞRILIYOR
Ford’un servis çağrısı, 2021–2023 yılları arasında üretilmiş bazı popüler modelleri kapsıyor. Geri çağırmadan etkilenen araçlar arasında:
F-150 serisi (pick-up kamyonet),
Mustang (spor otomobil),
Lincoln Aviator (lüks SUV)
gibi markanın önemli modelleri yer alıyor. Şirket, ilgili kullanıcıları e-posta ve mektupla bilgilendirmeye başladı.
ONARIM İŞLEMLERİ ÜCRETSİZ YAPILACAK
Ford yetkilileri, geri çağırmanın sadece tedbir amaçlı yapıldığını belirterek, yetkili servislerde gerçekleştirilecek onarımların tamamen ücretsiz olduğunu açıkladı. Araç sahiplerinin, en kısa sürede en yakın Ford bayisine başvurarak sorunun giderilmesi gerektiği belirtildi.
FORD'DAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada Ford, müşteri güvenliğinin kendileri için en büyük öncelik olduğunu vurguladı. Geri çağırma işlemlerinin şeffaf, hızlı ve koordineli biçimde yürütüldüğü belirtilirken, sürücülerden süreci geciktirmeden takip etmeleri istendi.