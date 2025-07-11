Ford’dan Dev Geri Çağırma: 850 Bin Araçta Motor Riski! Acilen Geri Çağrılıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu arızanın düşük basınçla çalışan yakıt pompalarında yaşandığı ve bu sorunun, araçların sürüş esnasında stop etmesine neden olabileceği belirtildi. Bu durum, özellikle yüksek hızda seyreden sürücüler için hayati bir güvenlik riski doğuruyor.