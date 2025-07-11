Ünlü Astrolog, Mazoşist Burçları Açıkladı! Zararları En Çok Kendilerine

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Ünlü astrolog Lyudmila Bulgakova’ya göre bazı burçlar, içsel çatışmalar ve öz eleştirileri nedeniyle en büyük zararı kendilerine veriyor. İşte kendi ruhsal sağlığına en fazla zarar verme eğiliminde olan burçlar…

Akrep: En Büyük Yargıç Kendi İçindedir

Akrep burcu insanları genellikle dışa karşı sert, mesafeli ve gizemli halleriyle tanınır. Ancak dışarıdan göründüğünün aksine, en sert eleştirileri kendilerine yöneltirler. İç dünyalarında adeta bir mahkeme kuran Akrepler, özellikle duygusal kriz anlarında kendilerini suçlamaya, yargılamaya ve cezalandırmaya meyillidir. Hatalarına karşı hoşgörüleri düşüktür ve zaman zaman kendilerine duygusal anlamda ciddi zararlar verebilirler.

Başak: Kusursuzluk Arayışı Yıpratıyor

Detaycılıklarıyla bilinen Başak burçları, yalnızca çevrelerindekilere değil, kendilerine de oldukça acımasız davranabilirler. Küçük bir hatayı bile abartılı biçimde büyütebilir, yaptıkları onca doğruya rağmen kendilerini yetersiz hissedebilirler. İç sesleri adeta hiç susmayan bir eleştirmen gibidir. En başarılı anlarında bile, ‘daha iyisi olmalıydı’ diyerek kendilerine baskı kurabilirler.

Yengeç: Duygusal Yük Altında Eziliyor

Yengeç burçları, hassas ve empatik yönleriyle bilinse de duygusal yükleri biriktirme konusunda oldukça isteklidir. Karşılaştıkları olumsuzluklar karşısında, çoğu zaman suçu başkalarında arasalar da en büyük sitemi kendilerine ederler. Geçmişte yaşadıkları kırgınlıkları tekrar tekrar düşünerek içsel bir girdaba sürüklenirler. “Bunu bana nasıl yapabildiler?” sorusunu zihinden atamayan Yengeçler, bu düşünceyi sürekli yineleyerek duygusal yıpranmayı artırırlar.