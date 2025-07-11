Japon Otomotiv Devlerinden Tarihi Hamle: Ayakta Kalmak İçin Fiyatları Resmen Dibe Çektiler!

GELİRLERDE KESKİN DÜŞÜŞ

ABD’ye yapılan otomobil ihracatında dikkat çeken bir diğer veri ise sevkiyat hacmi ile ihracat geliri arasındaki uçurum oldu. Mayıs ayında yapılan ihracatın miktarı yalnızca yüzde 3,9 oranında azalırken, elde edilen gelirdeki düşüş yüzde 24,7’ye ulaştı. Bu durum, fiyat indirimlerinin ihracat gelirini ne ölçüde etkilediğini gözler önüne seriyor.