Japon Otomotiv Devlerinden Tarihi Hamle: Ayakta Kalmak İçin Fiyatları Resmen Dibe Çektiler!
Japonya'nın önde gelen otomotiv üreticileri, ABD’nin uygulamaya koyduğu yüksek gümrük vergileri karşısında stratejik bir karar alarak, Amerika pazarındaki rekabet avantajını korumak amacıyla araç fiyatlarında önemli indirimlere gitti. Bu adım, ihracat gelirlerinden fedakârlık edilse de pazar payının korunması adına atılmış radikal bir adım olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bloomberg News tarafından paylaşılan verilere göre, Japon otomotiv firmaları, özellikle ABD’ye yönelik satışlarda fiyat düşüşüne giderek marjlarını önemli ölçüde daralttı. Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) 10 Temmuz tarihli kurumsal mal fiyat endeksine göre, Japonya’dan Kuzey Amerika’ya ihraç edilen araçların fiyat endeksi Haziran ayında geçen yıla göre yüzde 19,4 oranında azaldı. Bu düşüş, 2016’dan bu yana kaydedilen en büyük fiyat gerilemesi oldu.
TRUMP'IN VERGİ KARARI DÖNÜM NOKTASI OLDU
Nisan ayında eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya alınan yüzde 25’lik otomobil ithalat vergisi, Japon üreticileri zorlu bir süreçle karşı karşıya bıraktı. Artan maliyet baskısına rağmen fiyatları yükseltmemeyi tercih eden markalar, Amerikan pazarındaki varlıklarını sürdürmek için kârdan ödün verdi. Sektör uzmanlarına göre, bu hamle firmaların kısa vadeli zarar pahasına uzun vadeli pazar hedeflerine sadık kaldığını gösteriyor.
SUBARU VE DİĞER MARKALAR KONTROLLÜ ARTIŞA GİTTİ
Subaru gibi bazı üreticiler kısıtlı fiyat artışına gitmiş olsa da genel eğilim fiyatları olabildiğince sabit tutmak yönünde şekillendi. Japon otomobil markalarının bu fiyat politikası, ekonomik göstergelere de yansıdı ve ihracatın birim değeri hızla geriledi.
GELİRLERDE KESKİN DÜŞÜŞ
ABD’ye yapılan otomobil ihracatında dikkat çeken bir diğer veri ise sevkiyat hacmi ile ihracat geliri arasındaki uçurum oldu. Mayıs ayında yapılan ihracatın miktarı yalnızca yüzde 3,9 oranında azalırken, elde edilen gelirdeki düşüş yüzde 24,7’ye ulaştı. Bu durum, fiyat indirimlerinin ihracat gelirini ne ölçüde etkilediğini gözler önüne seriyor.
SEKTÖRDE DENGELER DEĞİŞİYOR
Japon üreticilerin fiyat indirme kararı, sadece firmalar için değil, aynı zamanda küresel otomotiv pazarındaki rekabet dengeleri için de önemli bir gelişme. Uzmanlar, bu yaklaşımın diğer ülkelerdeki otomobil üreticilerini de benzer adımlar atmaya zorlayabileceğini belirtiyor.