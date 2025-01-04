Samsun'da Kaza, 5 Yaralı

Samsun'da bir kavşakta kaza meydana geldi. Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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Samsun'da Kaza, 5 Yaralı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun-Ankara Karayolu Derecik Mezarlığı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ş. idaresindeki 34 US 4455 plakalı otomobil ile Aydın C.'nin kullandığı 55 APA 343 plakalı hafif ticari araç kazaya karıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi ile birlikte hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: İHA

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