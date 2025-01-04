Oğlunun Sürdüğü Araçta Hayatını Kaybetti

Batman’da meydana gelen kaza baba oğlu birbirinden ayırdı. Minibüsteki baba Mehmet Salih Çiftçi (51) yaşamını yitirirken sürücü oğlu Bilal Çiftçi (24) yaralandı.

Oğlunun Sürdüğü Araçta Hayatını Kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Batman-Diyarbakır kara yolu Diktepe köyü mevkisinde yaşandı. Bilal Çiftçi’nin sürdüğü 21 LB 608 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.

Oğlunun Sürdüğü Araçta Hayatını Kaybetti - Resim : 1

BABA KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Bilal Çiftçi yaralanırken, babası Mehmet Salih Çiftçi olay yerine hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Bilal Çiftçi, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğlunun Sürdüğü Araçta Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Mehmet Salih Çiftçi'nin cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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