Patenli Gençler Canlarını Hiçe Saydı, Trafiği Birbirine Kattı

Olay, Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Akşam saatlerinde bir grup genç bulvarda paten sürerek ilerledi.

CANLARINI HİÇE SAYDILAR

Bir süre bir aracın arkasına tutunan gençler yoluna bu şekilde devam etti. Akan trafikte hızla ilerleyen aracın arkasından tutunan gençler, hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye attı.

Patenli gençlerin tehlikeli oyunu hem araç kamerasına yansıdı hem de cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Gençlerin rahat tavırları ve riskli davranışları dikkat çekerken, bir süre sonra gözden kayboldular.

Kaynak: İHA