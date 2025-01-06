Ankapark'ta Bir Skandal Daha! Melih Gökçek Dinozorlar İçin Üç Kat Fazla Ödeme Yapmış

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in büyük hevesle yaptırdığı ancak sonu hüsranla biten Ankapark gündem olmaya devam ediyor. Tartışmalı projede kullanılan dinozor maketlerinin, değerinin çok üzerinde bir bedelle satın alındığı belgelendi.

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Ankapark'ta Bir Skandal Daha! Melih Gökçek Dinozorlar İçin Üç Kat Fazla Ödeme Yapmış

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "Çinliler, Katarlılar istiyor, yılda 10 milyon turist gelecek" diyerek yaptırdığı oyun parkı Ankapark'ın sonu kötü bitti. Vatandaşın büyük tepkisini çeken, turistlerin de ilgi göstermediği Ankapark şehrin ortasında çürüyor. Tartışmalı projede kullanılan dinozor maketlerinin, değerinin çok üzerinde bir bedelle satın alındığı belgelendi.

Ankapark'ta Bir Skandal Daha! Melih Gökçek Dinozorlar İçin Üç Kat Fazla Ödeme Yapmış - Resim : 1

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Ankapark için 2013 yılında Çin’den satın alınan 246 dinozor maketi için 2 milyon 783 bin dolar ödendiği tespit edildi. Güncel hesaplamalar, o dönem ödenen tutarın bugünkü karşılığının 98,4 milyon TL olduğunu ortaya koydu.

Aynı Çinli firma, Ocak 2025 itibarıyla aynı özellikteki dinozorlar için yalnızca 900 bin dolar, yani yaklaşık 31,8 milyon TL fiyat verdi. Bu durum, Gökçek’in dinozorlar için üç kat fazla ödeme yaptığını gösteriyor.

Gökçek’in T-Rex maketinin fiyatı da dikkat çekti. 2013’te 341 bin 758 dolara alınan T-Rex, bugün yalnızca 120 bin dolardan temin edilebiliyor.

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