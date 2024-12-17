Bu Üç Sorunun Yanıtını İstedi: Meclis'te 'Gökçekler' Çıkışı! 'Baron, Arap Şeyhi, Hırsız...'

CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba, Meclis’teki bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AKP’li milletvekili oğlu Osman Gökçek’i topa tuttu.

Konuşmasının ilgili bölümünde, "Ankara Büyükşehir Belediyesini 25 yıl yöneten ve rantını elinden aldığı için herkese çamur atan bir bir trol, Ankara bebesi var. Bir de onun oğlu var Osman..." diyen Ağbaba, konuşmasının devamında Gökçek dönemindeki rant paylaşımını gündeme getirerek şunları kaydetti:

Bu adam Ankara’yı parsel parsel sattığı gibi belediyenin kaynaklarını da 5-10 aile arasında pay etmiş. Tabii ki en büyük payı da, şaşırmayacaksınız, kendisi almış. Hani diyor ya, ‘Altınpark’ı yaptım, Göksu Parkı’nı yaptım. Harikalar Diyarı’nı, Mogan’ı yaptım diyor ya… Burada ilginç bir durum var. Buradaki ihalelerin tamamını, bir aileye vermiş. 2012-2017 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve ABB iştiraklerinden toplam 52 ihale almış bu insanlar. BU altı yıllık süreçte 10 farklı şirket adıyla aldıkları toplam ihale 228 milyon TL; bugünün parasıyla, tam 3 milyar TL.

AKP'LİLERE SESLENDİ: ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN

Ağbaba, konuşmasının devamında, AKP’li Osman Gökçek’in malikanesine ilişkin de dikkat çeken bilgiler verdi. Ağbaba şunları söyledi:

“Şu evin arsası 4 bin metrekare olarak alınmış. Kim almış, Osman Gökçek almış. Kimden alınmış Korkutata ailesinden. Son büyümüş büyümüş 14 bin metrekare olmuş. Bu arsayı satan kim? Şaşırmayacaksınız, Beyaz TV’nin yönetim kurulu üyesi. Allah aşkına, şimdi AK Partililere söylüyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Bir yoksulluğa, yanan çocuklara bakın, haksızca zenginleşenlere bakın, bir de Osman Gökçek’in malikanesine bakın. Bu malikaneyi dünyada 3 kişi yapar. Bir Kolombiya’daki uyuşturucu baronları, iki Arap şeyhleri, üç hırsızlar. Şimdi size soruyorum, Osman Gökçek kim?

Allah aşkına, Allah aşkına bakın, bir ev, bir bekar adam 250 metrekare kapalı havuzu niye yapar ya? 160 metrekare salonu niye yapar? 110 metrekare eğlence odasını niye yapar ya? Niye yapar?

Acaba babası onu dinozor parkına götürmediği için mi eğlence odası yapıyor? Bu evin değeri muhtemelen 60 milyon değerli arkadaşlar."

Kaynak: Haber Merkezi