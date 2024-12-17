Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen'le Görüşüyor

Ankara bu saatlerde kritik bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki diplomasi trafiği hızlanmıştı.

Bu trafiğin zirve noktalarından biri Ankara'da gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından da görüşmeye ilişkin "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. pic.twitter.com/vQmL3jPK26 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) December 17, 2024

Kaynak: Haber Merkezi