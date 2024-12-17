Şam’da Kritik Görüşme! HTŞ Lideri Colani İngiliz Diplomatlarla Bir Araya Geldi

Heyet Tahrir El Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani ile üst düzey İngiliz yetkililer Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldi. Dikkat çeken görüşmede İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Ann Snow da yer aldı.

HTŞ’nin askeri operasyonlar departmanı tarafından paylaşılan görüntülerde, heyetin ülkedeki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

COLANİ’DEN BATI’YA DAVET

İngiltere merkezli Times gazetesine bir röportaj veren Colani Batı'yı Esad yönetimi döneminde Suriye'ye uygulanan HTŞ'nin terör örgütü olarak tanımlanması da dahil olmak üzere tüm yaptırımları kaldırmaya davet etti. Colani, “Zalim artık yok. Zalime ve kurbana uygulanan tüm kısıtlamaları kaldırmalılar. Bu konu pazarlığa açık değildir” dedi.

“HTŞ İLE GEREKTİĞİ YERDE BAŞA ÇIKMAYA ÇALIŞIYORUZ”

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, önceki gün yaptığı açıklamada İngiliz hükümetinin Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) adlı grupla "diplomatik temas" halinde olduğunu ifade etmişti.

Lammy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Temsili bir hükümet, kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz. Kimyasal silah stoklarının güvence altına alındığını ve kullanılmadığını görmek ve şiddetin devam etmemesini sağlamak istiyoruz. Tüm bu nedenlerle, elimizdeki tüm kanalları kullanarak, ki bunlar diplomatik ve tabii ki istihbarata dayalı kanallardır, HTŞ ile gerektiği yerde başa çıkmaya çalışıyoruz.

Öte yandan İngiliz hükümeti, bölgedeki mülteciler de dahil olmak üzere Suriyeliler için 50 milyon sterlinlik bir insani yardım paketi açıkladı.

Kaynak: ANKA