Cihatçı Terör Örgütü HTŞ Liderinden Yeni Sürece Dair Önemli Mesajlar: 'Türkiye' Vurgusu Dikkat Çekti

Suriye'de Beşar Esad yönetimini deviren cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, Suriye'deki sürece ilişkin önemli mesajlar verdi.

NTV'ye konuşan Colani, yeni Anayasa için diğer gruplarla görüşme yaptıklarını bildirdi.

'ESAD'IN YARGILANMASI İÇİN DELİL TOPLANIYOR'

Yeni Anayasa için diğer gruplarla görüşmeler yaptıklarını açıklayan Colani, Esad'ın yargılanması konusunda Sednaya Hapishanesi'nde delil topladıklarını kaydetti. Colani, Sednaya Hapishanesi'ni gelecekte müze haline getireceklerini de ifade etti.

'TÜRKİYE YETKİLİ BİR KONUMDA'

Colani ayrıca Türkiye'nin yetkili bir konumda olduğunu gördüğünü belirtti.

Kaynak: ANKA