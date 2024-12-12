Donald Trump'tan Yeni Kripto Para Vaadi! 'Harika Şeyler Yapacağız' Dedi, Bitcoin Yükseldi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kripto para birimleriyle ilgili "harika bir şey" yapacaklarını vaad etti. ABD'nin bu alanda lider olmak istediğini ifade eden Trump’ın açıklamasının ardından Bitcoin fiyatında yükseliş görüldü.

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Donald Trump'tan Yeni Kripto Para Vaadi! 'Harika Şeyler Yapacağız' Dedi, Bitcoin Yükseldi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki görevine 20 Ocak’ta resmen başlayacak. CNBC'ye verdiği röportajda, kripto para birimleriyle ilgili politikalarına dair değerlendirmelerde bulunan Trump, "Kripto ile harika bir şey yapacağız çünkü Çin'in ya da sadece Çin değil, başka ülkelerin de bunu benimsemesini istemiyoruz, biz lider olmak istiyoruz." dedi.

ABD'Lİ YATIRIMCILARA SESLENDİ

Trump, ABD'nin yapay zekada da çok ileride olacağını dile getirerek, bu alandaki ihtiyaçları karşılamak için büyük miktarda elektrik üretmeleri gerektiğini kaydetti. Amerikalı yatırımcılara da seslenen Trump, "Çok güzel günler göreceğinizi düşünüyorum. Pek çok teşvik verilecek." diye konuştu.

AÇIKLAMA SONRASI YÜKSELİŞ

Trump'ın açıklamalarının ardından kripto para birimi Bitcoin'in fiyatında yükseliş görüldü. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 1'e yakın değer kazandı ve 102 bin doların üzerini gördü.

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Kaynak: AA

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