ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan, Ziyaret Öncesi Dikkat Çeken Açıklama: 'PKK Türkiye İçin Bir Tehdit'

Ürdün'deki temasları sonrası ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Blinken, Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında konuştu.

Blinken, ABD destekli terör örgütü SDG'nin DEAŞ ile mücadelede kritik bir rolde olduğunu söylerken terör örgütü PKK'nın Türkiye için bir tehdit olduğunu söyledi. Blinken "Aynı zamanda bölgede yeni bir çatışmanın oluşmasını önlemek istiyoruz." şeklinde konuştu.

ERDOĞAN İLE NE GÖRÜŞECEKLER?

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Suriye'de terörle mücadele Erdoğan ile görüşeceğimiz konulardan biri. PKK, Türkiye için tehdit fakat yeni çatışmalara yol açmaktan kaçınmalıyız. Suriye'de yeniden IŞİD'in ortaya çıkmasını engellemek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA