Sırrı Süreyya Önder'den Faik Öztrak'a 'Sınırsız' Süre: Gerekçesi Sonradan Ortaya Çıktı

TBMM’de bütçe görüşmeleri zaman zaman gergin anlar yaşanırken zaman zaman da gülümseten diyaloglara sahne olmaya devam ediyor. Buna bir örnek de TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile CHP Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak’ın arasında yaşananlar sahne oldu.

Dün akşamki oturumda, Öztrak’ın konuşma yaptığı sırada süre yetersiz kaldı. Öztrak’ın süresinin bitmesinin ardından, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder araya girerek, "Devam edin size süre sınırı yok" dedi. Öztrak konuşmasını böylece tamamlamış oldu.

Önder, daha sonra neden sınırsız süre verdiğini 1961 yılını anımsatarak anlattı. Önder, konuya ilişkin açıklamasında, "6 Ocak 1961 bu meclis binasının hizmete alınma tarihidir. Bu meclis binasının toprak sahibi sayın Faik Öztrak'ın iki büyük dedesidir. Kamulaştırma sırasında Çankaya Belediyesi dahil birçok kurum ve şahıs parayla satmasına rağmen Öztrak ailesi burayı hibe etmiştir. O yüzden 1 dakikayı çok görmeyelim" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi